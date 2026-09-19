उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल के साथ साइबर फ्रॉड की घटना हुई है। उन्होंने फोनपे के माध्यम से अपने खाते से अनाधिकृत रूप से 1.55 लाख रुपये निकाले जाने के मामले में प्रयागराज के धूमनगंज थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पूजा पाल ने थाना में दी तहरीर में आरोप लगाया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उनके खाते से 22 अगस्त से 13 सितंबर, 2026 के बीच फोनपे के माध्यम से लगभग 1,55,000 रुपये अनाधिकृत रूप से निकाल लिए गए।

विधायक पूजा पाल ने आशंका जताई कि उनके आईफोन 17 को हैक करके इस घटना को अंजाम दिया गया। धूमनगंज थाना के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विधायक पूजा पाल की तहरीर पर शुक्रवार को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66D के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।