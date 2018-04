अरुण जेटली से माफी के बाद बीजेपी विधायक ने लगवाए अरविंद केजरीवाल पर ऐसे पोस्टर

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को मानहानि के एक मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी माफी मांग ली है। इसके बाद मंगलवार को देश की राजधानी दिल्‍ली के अलग-अलग ट्रैफिक सिग्‍नल्स पर यू टर्न के बोर्ड के नीचे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते पोस्टल लगे पाए गए। इन पोस्टरों को दिल्ली से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगवाए हैं। पोस्टर पर नीचे की तरफ उनका नाम भी लिखा हुआ है। ट्रैफिक सिग्नलों पर लगे इन पोस्टर्स पर अंग्रेजी में लिखा है- ‘Kejriwal Turn NOT ALLOWED.’ मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा ये पोस्‍टर ट्रैफिक सिग्नलों के उन साइन बोर्ड के नीचे लगाए गए हैं जिसपर लिखा था- U TURN NOT ALLOWED. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल पर यू टर्न मारने के आरोप काफी समय से लगाते आ रहे हैं। अब जब सोमवार को एक पुराने मानहानि के मुकाबले में अरुण जेटली से माफी मांगने के बाद फिर से यू टर्न मारने का आरोप लगाते हुए बीजेपी हमलावर हो गई है।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन पोस्टरों की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की है। लोगों के कमेंट का जवाब देते हुए बीजेपी विधायक ने ये भी कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है।

U turn officially named Kejriwal-Turn

RT if you wish to see more such signage on road

cc – @ArvindKejriwal pic.twitter.com/3MNmcYqkLJ

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) April 3, 2018