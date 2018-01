भड़के बीजेपी नेता ने खुद को बताया ‘डबल वाहियात’ और ‘महागुंडा’, कैमरे में कैद हुई घटना

बीजेपी के नेता और एमएलए झाबर सिंह खर्रा का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह एक प्राइवेट कॉलेज के मालिक पर जमकर गुस्सा होते नजर आ रहे हैं। वह गुस्से में खुद को ‘डबल वाहियात’ और ‘महागुंडा’ कहते दिख रहे हैं। टाइम्स नाउ के मुताबिक राजस्थान के श्री माधोपुर के एमएलए झाबर सिंह खर्रा प्राइवेट कॉलेज के मालिक के साथ हो रही बहस के दौरान इतना भड़क गए कि उन्होंने खुद के लिए ही अजीब शब्दों का इस्तेमाल कर दिया।

वीडियो में झाबर सिंह यह कहते दिख रहे हैं, ‘इंसानियत से बात करते-करते तुम वाहियात होते हो ना तो मैं डबल वाहियात हूं। शराफत से बात करते-करते अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो मैं महागुंडा हूं। ये क्या तरीका है… मैं इस तरह की बात नहीं करता… और ना मैं किसी की परवाह करता हूं… जिस दिन मेरी मौत आएगी उस दिन मरूंगा… और जिस दिन सामने वाले की मौत आएगी उस दिन सामने वाला मरेगा… ये तालाब वाले की ड्यूटी है कि उसके तालाब में कितनी गंदी मछलियां हैं… मैं किसी की कोई परवाह नहीं करता…’

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने झाबर सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है, ‘देश के 90 फीसदी राजनेता चाहे वह कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के, गुंडे ही हैं। लगभग हर राजनेता यह सोचता है कि वह इस देश का मालिक है। भारत एक आदमी के साथ खड़ा है ना कि किसी पार्टी के साथ… उन्हें मतदाताओं की सोच में हुए मुख्य बदलाव को समझना चाहिए और खुद को बदलना चाहिए।’

90% of politician's be it @INCIndia or @BJP4India are thugs or gundas …. almost all of them think they own the nation … India is standing with one man not with the parties… they need to understand the fundmental change in voter's philosophy…. and change themselves

