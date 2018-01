कासगंज हिंसा पर बोले बीजेपी विधायक- मुस्लिमों के घर की हो तलाशी, निकलेंगे एके-47!

कासगंज हिंसा में मारे गए चंदन गुप्‍ता के परिजनों से मिलने पहुंचे तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी. राजा ने विवादित बयान दिया है। उनके मुताबिक, इस इलाके की तलाशी लेने पर यहां के हर घर से एके-47 राइफलें मिलेंगी। बीजेपी विधायक ने कहा, ‘आप भारत में रहते हैं और तिरंगा आप में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ की भावना भरता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि राष्‍ट्रविरोधी बढ़ गए हैं। इस तरह की घटनाओं को फिर से होने से रोकने के लिए योगी जी (उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ) को हर हाल में कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि इस इलाके की तलाशी ली जाए…यहां के हर घर में एके-47 मिलेंगे।’ वहीं, उत्‍तर प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की कोताही न बरतने की बात कही है। उन्‍होंने कहा, ‘पुलिस फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। उनमें से कई को दबोचा जा चुका है। हो सकता है कि वे लोग भूमिगत हो गए हों, लेकिन हम उन्‍हें बाहर निकालने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे। हमलोग चंदन के परिवार के साथ हैं।’ बता दें कि 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच टकराव ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था। इसमें चंदन गुप्‍ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके अलावा संपत्ति को भी व्‍यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। पुलिस इस घटना के बाद अब तक दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

You live in India & Tiranga invokes feeling of 'Pakistan Zindabad' in you it means anti-nationals increased. To prevent incidents from happening again, Yogi Ji must take action. I request the area be checked, you'll find AK 47 in all houses: T Raja, BJP in Kasganj #KasganjClashes pic.twitter.com/BnvYn6ZPOz

Police has come really close to catching the absconding culprits. Many of them have already been arrested. They may be under ground but we'll leave no stone unturned to bring them out. We are standing with the family of Chandan: Keshav Prasad Maurya, Deputy UP CM #KasganjClashes pic.twitter.com/EQlDzmzKZp

