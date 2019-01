उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक अपने बयान के चलते सुर्खियों में हैं। भाजपा विधायक का कहना है कि देश में असहिष्षुणता का मुद्दा उठाने वालों को देशद्रोही करार देते हुए उन पर बम गिरा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को देश से रवाना होने की भी नसीहत दे दी। भाजपा विधायक के बोल यहीं नहीं रूके और उन्होंने अपने लिए एक मंत्रालय की भी मांग की ताकि वो ऐसे सभी लोगों को बम से उड़ा सकें।

राजबब्बर ने दिया जवाब: मुजफ्फरनगर से भाजपा विधायक विक्रम सैनी के बयान पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ‘ठोक दो’। वहीं विधायक जो मंत्री बनना चाहते हैं वो कहते हैं कि बम से उड़ा दो। इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सजा देनी चाहिए। ये किसी टेरिरिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। इसको लेकर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए।

#WATCH Vikram Saini, BJP MLA from Muzaffarnagar says ‘My personal view is that those who say they feel unsafe and threatened in India should be bombed, give me a ministry and I will bomb all such people, not even one will be spared’ pic.twitter.com/E9yWNH7MBF

— ANI UP (@ANINewsUP) January 4, 2019