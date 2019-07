उत्तर प्रदेश के एक विधायक की बेटी ने अपने पिता से जान का खतरा होने का आरोप लगाया है। बरेली जिले के बिठारी चैनपुर से विधायक राजेश मिश्र की 23 वर्षीय बेटी साक्षी मिश्रा ने वीडियो जारी कर यह आरोप लगाय है। इसके साथ ही उनकी बेटी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बुधवार को साक्षी ने सोशल मीडिय पर एक वीडियो अपलोड कर बताया कि उसने 29 वर्षीय अजितेश नाम के अपने साथी से शादी का ऐलान किया है। साक्षी ने आरोप लगाया कि उनके पिता राजेश मिश्रा ने उनके पीछे गुंडे भेजे हैं और वह भागती-भागती थक चुकी है और अब पुलिस सुरक्षा चाहती है। साक्षी का कहना है कि अगर उसके पिता उन्हें पकड़ने में सफल होते हैं तो वह उसकी हत्या कर देंगे। साक्षी ने यह भी बताया कि दलित युवक अजितेश कुमार के साथ उसने वैदिक हिन्दू रीति रिवाज से शादी की है।

लड़के के पिता हरीश कुमार ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने इस मामले में अभी एफआईआर दर्ज नहीं कराया है। हालांकि वह अपने की तलाश बीते कुछ दिनों से कर रहे थे। हरीश का कहना है कि विधायक के लोगोंं की तरफ से धमकी मिली है कि बेटे की जान से हाथ धो दोगे।

वहीं, इस मामले पर लड़की के पिता और बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा ने कहा कि,”मेरे खिलाफ मीडिया में जो चल रहा है वो गलत है, मेरी बेटी बालिग है और उसे उसका निर्णय लेने का अधिकार है। मैंने किसी को कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी है, न ही मेरे किसी आदमी ने दी है, न ही मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है। मैं अपनी विधानसभा में जनता का कार्य कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में जा रहे हैं, गरीब कन्याओं की जो शादी हो रही है उसमें जा रहे हैं। बाकि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है , वो जहां भी रहे खुश रहे।

Harish Kumar, father of the man who married BJP MLA Rajesh Mishra’s daughter & has allegedly been receiving threats: I had received a message from them (his son and BJP MLA’s daughter) that their life is under threat, attempts are being made to kill him & he is safe somewhere. pic.twitter.com/KUJZKlHOXs

