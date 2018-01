बीजेपी विधायक बोले- हिंदुओं को दबाने और देश पर राज करने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे मुसलमान

राजस्थान के अलवर से बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंघल ने सोमवार मुसलमानों को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर अड़े रहकर सियासी पारा बढ़ा दिया। समाचार एजेंसी एनएनआइ से उन्होंने कहा कि हिंदू एक और दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन्हें उनको शिक्षित करने की चिंता है, जबकि मुसलमानों को इस बात की चिंता है कि देश पर राज कैसे किया जाए। शिक्षा और विकास उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। इससे पहले रविवार को उन्होंने फेसबुक पर मुसलमानों को लेकर अपने विचार रखे थे।

उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि मुसलमान देश पर राज करने के मकसद से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। वे हिंदुओं को उनके ही देश में किनारे करने के लिए आबादी बढ़ा रहे हैं। वे चाहते हैं कि देश में मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम प्रधानमंत्री और राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री हो।

उन्होंने लिखा था कि बहुसंख्यक होने पर मुसलमानों की राजनीति चलेगी, वे हिंदुओं को निचले स्तर के नागरिक की तरह जीने पर मजबूर करेंगे। उनका एक मात्र उद्देश्य है आबादी बढ़ाकर देश पर राज करना। वे हिंदुओं को द्वारा दिए जाने वाले कर का भी उपभोग कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे हिंदू हो या मुस्लिम सभी को दो ही बच्चे पैदा करने की अनुमति हो।

“Hindus giving birth to only 1 or 2 children & are worried about educating them.But Muslims worried about how to take over the nation by increasing their population,education & development has no significance to them. Its my personal opinion.”says Rajasthan BJP MLA BL Singhal pic.twitter.com/Jstjr5R5zN

— ANI (@ANI) January 1, 2018