अलग विदर्भ राज्य की मांग के प्रबल समर्थक भाजपा विधायक आशीष देशमुख ने महाराष्ट्र विधानसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे का एलान किया है।

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि देशमुख कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वह शाम को वर्धा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिल रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिये राहुल वर्धा में हैं। नागपुर जिले की कटोल सीट से विधायक देशमुख बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष हरिभाउ बागडे से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर देश में किसानों और युवाओं की अनदेखी करने और ‘‘बंटवारे व वोटबैंक की सियासत में’’ संलिप्त रहने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष रंजीत देशमुख के बेटे देशमुख मांग कर रहे हैं कि विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग किया जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘बीते चार साल में किसानों और युवाओं की स्थिति और खराब हुई है लेकिन सरकार चुनाव जीतने और देश को बांटने के लिए सिर्फ वोट बैंक की सियासत में लगी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा भारत के लोगों की अनदेखी कर रही है। इसलिये मैं विधायक और भाजपा के सदस्य के तौर पर अपने इस्तीफे की पेशकश करता हूं।’

#Maharashtra: BJP MLA from Katol Dr Ashish Deshmukh submits his resignation to the Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly.

