उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के पुरवा से भाजपा विधायक ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा विधायकों ने विरोध करने वालों को टारगेट कर धमका दिया है कि विरोध करना है करो लेकिन अगर मैं जीत गया तो विरोध झेलने के लिए भी तैयार रहना।

पुरवा विधायक ने विरोधियों करने वालों को तीन माह का समय दिया है। उनके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। इन भाजपा विधायक का नाम अनिल सिंह है, जो उन्नाव के मौजूदा विधायक हैं।

लेकिन बाद में विरोध झेलने के लिए भी तैयार रहना- अनिल सिंह

अनिल सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है ताकि भाजपा का कमल न खिल सके। मुझे निपटाने का प्लान कामयाब नहीं सकेगा। मेरा विरोध करना है करो लेकिन अगर जीत गयो तो तुम तैयार रहना।

उन्होंने आगे कहा, “किसी भी तरीके से हम विरोध कीजिए हम बुरा नहीं मानते, खूब खुल के विरोध कीजिए हम कतई बुरा नहीं मानेंगे लेकिन बाद में विरोध झेलने के लिए भी तैयार रहना। मान लो हरा नहीं पाए और हम जीत गए तो फिर रोना मत कि हम भईया ठाकुर हैं, पंडित हैं, लोधी हैं हमको विधायक जी परेशान कर रहे। दुश्मन तो दुश्मन चाहे वो अपना भाई हो या बाहर का हो।”

जितना दम लगाना है लगा लो- भाजपा विधायक

उन्होंने कहा, “जितना दम हो, लगा लीजिए, अनिल सिंह बोल रहे हैं तीन महीना का समय है। जुटो और निपटा दियो… न रही बांस न बजी बांसुरी, लेकिन अगर न निपटा पाए तो फिर पुरवा छोड़ कर भाग जाना। यहां सिर्फ दबदबा अनिल सिंह का है और दबदबा अनिल सिंह का रहेगा। यहां पुरवा में और किसी का दबदबा नहीं चलता है। यह गरीब कमजोर का दबदबा चलता है। कोई दिल्ली से आकर हमें यहां हरा सकेगा। यहां अगर पुरवा का आदमी जुटेगा तो हरा सकता है लेकिन कोई दिल्ली का आदमी नहीं सकता है।”

भाजपा विधायक कहा, “हम तो चुनाव बाद कहेंगे चले गए, चले गए… जेल चले गए। कहां चले गाए, जेल चले गए। तिहाड़ जेल चले गए तो सोच-समझकर बदतमीजी करना। बार-बार अनिल सिंह कह रहे चेतावनी दे रहे हैं कि विरोध करना विरोधी नहीं माना जाता। बदतमीजी करना विरोधी माना जाता है। वोट न देना विरोधी नहीं माना जाता। हमारा काम है वोट प्यार से लेना। हम हाथ जोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर जाएंगे तो आपको कहना है कि वोट देंगे या ज्यादा से ज्यादा कहना है कि वोट नहीं देंगे। अब हमारा कटोरा थोड़ी छीन लोगे. चढ़ बैठेगें।”

वोट देना है तो नहीं तो मत दो- भाजपा विधायक

आगे कहा, “अगर वोट मांगने गए हैं भीख जैसा तो भाजपा के नाम पर देना बाबा… तो देना है दो नहीं तो आगे बढ़ो और सोचो की हमारा कटोरा छीन लोगो तो जान लें हम चढ़ बैठेंगे। हमारा बयान हमेशा वायरल हो जाता है।”

भाजपा विधायक ने यह भी कहा, “जिस दिन ये योगी और मोदी चले जाएंगे, ये जितने गुंडे हैं, सब बाहर आ जाएंगे और आपको लूट लेंगे। जातिवाद में बंटना नहीं है। उन जातिवादियों से पूछना कि उन्होंने 10 साल में क्या किया है? अब अगर तुम विधायक हो तो कोई बात नहीं। अगर बटोंगे तो सौ परसेंट कटोगे।”