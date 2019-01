मध्य प्रदेश बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। इंदौर से विधायक उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने भी उनके ही नक्शेकदम पर चलने की तैयारी शुरू कर दी है। आकाश ने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान निगम अधिकारियों को जमकर धमकाया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इस वजह से भड़के आकाश : बताया जा रहा है कि निगम के अधिकारियों ने अचानक कोई कार्यक्रम तय कर दिया, जिसकी सूचना आकाश विजयवर्गीय को काफी देर से मिली। वे कार्यक्रम में तो पहुंचे, लेकिन देर से सूचना देने को लेकर निगम के अधिकारियों पर भड़क गए।

यह कहा आकाश विजयवर्गीय ने : इंदौर से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा, ‘‘कृपया आगे से कोई कार्यक्रम रखें तो नेताओं से भी संपर्क करके रखें। जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके रखें, ताकि हम पूरी व्यवस्था करा सकें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि यहां लोग खड़े हुए हैं। निगम अधिकारियों ने मुझे बिना बताए कार्यक्रम रख लिया। मुझे तो कल शाम को सूचना मिली। यहां नगर निगम का कौन सबसे बड़ा अधिकारी है, वे जरा सुन लें। आगे से कार्यक्रम आप समय पूछकर रखें, वरना आप समझ जाना कि क्या होगा?’’

BJP MLA Akash Vijayvargiya at an event for laying of foundation stone of a bridge in Indore,Madhya Pradesh:Mujhe bina bataye karyakram rakh diya,kal shaam suchna mili.Nagar Nigam adhikari sun lein,aage se karyakram aap samay pe puch kar rakhein, warna aap samajh jaana ki kya hoga pic.twitter.com/x2Q9Gh2RHc

— ANI (@ANI) January 26, 2019