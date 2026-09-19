UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से रायबरेली सदर सीट से बीजेपी विधायक अदिति सिंह काफी चर्चा में थीं। सियासी गलियारों में कयास थे कि क्या व लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि वह जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़कर एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौट सकती हैं। हालांकि अब पूरा सियासी समीकरण बदल गया है।

अब एक तस्वीर ने इन सारी राजनीतिक अटकलों और अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। यह तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अदिति सिंह की ताजा मुलाकात की है, जिसमें दोनों नेता काफी हंसते-मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।

सीएम कार्यालय ने शेयर की तस्वीर

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के आधिकारिक ‘एक्स’ (X) हैंडल से इस तस्वीर को साझा किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मुलाकात को आधिकारिक तौर पर एक ‘शिष्टाचार भेंट’ बताया है।

इस तस्वीर के सामने आने के बाद उन सभी चर्चाओं ने दम तोड़ दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि अदिति सिंह साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदल सकती हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके पाला बदलने की खबरों को खूब तूल दिया जा रहा था।

अदिति सिंह ने भी खारिज की थीं अटकलें

बता दें कि कयासों को खुद विधायक अदिति सिंह की ओर से पहले भी इन अटकलों को सिरे से खारिज किया जा चुका था। इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट जारी थी, जिसे अब इस एक तस्वीर ने पूरी तरह शांत कर दिया है।

सीएम योगी को मानती हैं अपना अभिभावक

यह तस्वीर राजनीतिक नजरिए से भी बहुत कुछ कहती है। दरअसल, अदिति सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना अभिभावक मानती हैं। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि अदिति का बीजेपी में आना और पार्टी में टिके रहने का फैसला सीधे तौर पर सीएम योगी के प्रति उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है।

ऐसे में, जब उनके पार्टी छोड़ने की खबरें जोरों पर थीं, ठीक उसी वक्त सीएम योगी के साथ उनकी इस खिलखिलाती तस्वीर का आना विरोधियों और अफवाह फैलाने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है कि वह फिलहाल कहीं नहीं जा रही हैं।

आखिर क्यों उड़ी थी नाराजगी की खबर?

सूत्रों के मुताबिक जब अदिति सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थीं, तब उन्हें सरकार या संगठन में किसी बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद थी। लेकिन लंबे समय बाद भी उन्हें ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई।

इसी बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) छोड़कर बीजेपी में आए ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडेय को यूपी सरकार में मंत्री बना दिया गया। माना जा रहा था कि मनोज पांडेय को यह बड़ी जिम्मेदारी मिलने से अदिति सिंह अंदरखाने असंतुष्ट हैं और इसी वजह से उनके पाला बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं।

रायबरेली सदर में अदिति सिंह का है मजबूत दबदबा

अदिति सिंह का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। वह गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली की सदर सीट से लगातार दो बार की विधायक हैं। उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव साल 2017 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ा और शानदार जीत दर्ज की थी।

बाद में कांग्रेस नेतृत्व से दूरियां बढ़ने के कारण उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने सपा प्रत्याशी राम प्रताप यादव को कड़े मुकाबले में हरा दिया। इस चुनाव में अदिति को 1,02,429 वोट मिले थे, जबकि सपा प्रत्याशी को 95,254 वोट हासिल हुए। अदिति ने यह चुनाव 7,175 वोटों के अंतर से जीता था।

विरासत में मिली राजनीति

अदिति सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। उनका परिवार रायबरेली की राजनीति में गहरा रसूख रखता है। बता दें कि अदिति सिंह के पिता स्वर्गीय अखिलेश सिंह भी रायबरेली सदर सीट से लगातार पांच बार विधायक रहे थे, और अब उसी राजनीतिक विरासत को अदिति सिंह मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में कब्रिस्तान की जमीन खाली करवाने को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। शनिवार सुबह 6 बजे अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई शुरू की गई और मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान सरकारी जमीन पर बना है और अवैध है, ऐसे में अतिक्रमण को हटाया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…