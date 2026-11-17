यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष बीजेपी ने चुनाव प्रचार को लेकर अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी अपने कैंपेन को कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और अलग-अलग वेलफेयर स्कीम के लाभार्थियों तक पहुंच बनाने पर अधिक फोकस करेगी। यह फैसला सोमवार को मथुरा में शुरू हुई पार्टी की दो दिवसीय रणनीतिक बैठक के पहले दिन लिया गया।

इस मीटिंग में पार्टी की स्टेट यूनिट के 54 खास पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। दो दिवसीय यह बैठक मंगलवार को पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन के कैंपेन प्रोग्राम और चुनाव से जुड़े दूसरे मुद्दों पर अपने सुझाव के साथ खत्म होगी।

अगले महीने से शुरू हो सकता है प्रचार

इस बैठक के पहले दिन चुनाव प्रचार को लेकर प्लान तैयार किया गया। पार्टी अगले महीने से राज्य में चुनावी अभियान शुरू कर सकती है। फिलहाल BJP का ध्यान विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से छूट गए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने पर है।

कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा होगा एजेंडा

इस बैठक के बाद BJP के एक वरिष्ठ नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को अपने चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर रखेगी। पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया था।

कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से साधा जाएगा संपर्क

BJP ने चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक अपनी आउटरीच बढ़ाने की स्ट्रैटजी भी तैयार की है। पार्टी नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे मुफ्त राशन और आवास जैसी योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से सीधे संपर्क करें। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी जातियों और समुदायों तक पहुंचा है। ऐसे में पार्टी इन योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी।

चुनाव प्रचार के शुरुआत में ही दिखेंगे पीएम और गृहमंत्री

इसके अलावा बैठक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिक से अधिक जिलों के दौरों का सुझाव भी दिया गया है। चुनाव की घोषणा से पहले सरकार की ओर से जनता से जुड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। इन कार्यक्रमों में पीएम, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को शामिल किए जाने की भी प्लानिंग है।

सपा के शासन की खामियां रखी जाएंगी जनता के बीच

इसके अलावा बीजेपी अपने चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की सीएम योगी के कार्यकाल से भी तुलना करेगी। यह भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा होगा। पिछले कुछ हफ्तों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य नेता सपा के कार्यकाल पर सवाल उठाते भी आ रहे हैं। BJP नेताओं के मुताबिक, चुनाव प्रचार के दौरान जनता को बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव किए हैं।

सोमवार की बैठक में कौन-कौन हुआ शामिल?

सोमवार की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, BJP के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, राज्य के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इसके अलावा पार्टी के कई मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में चुनावी मुद्दों, संगठन की तैयारियों और प्रचार अभियान की रूपरेखा पर चर्चा हुई।

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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरशोर से चल रही है। सत्ता पक्ष अपनी तैयारियों में लगा है तो वहीं विपक्ष के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर अंतिम सहमति अभी नहीं बन सकी है। हालांकि सहमति बनाने को लेकर कोशिशें दोनों दलों की ओर से की जा रही हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…