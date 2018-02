राजस्थान उपचुनाव: बीजेपी की हार पर करणी सेना ने मनाया जश्न, अगले चुनावों में भी दी सबक सिखाने की धमकी

राजस्थान उपचुनाव में भाजपा को जबरदस्त झटका लगा है। लोकसभा की दो और विधानसभा की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। उपचुनाव में बीजेपी की हार पर श्री राजपूत करणी सेना ने खुशी जाहिर की है, इस हार पर करणी सेना कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। इस हार पर करणी सेना ने कहा ‘यह सिर्फ पार्टी की विजय नहीं है, यह संघर्ष समिति की विजय है। जनता ने हमारे संघर्ष को सराहा है और बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। अगर बीजेपी ऐसा ही व्यवहार करती रही तो नतीजे ऐसे ही आएंगे।’ आपको बता दें कि हाल ही में देशभर में रिलीज हुई फिल्म ‘पद्मावत’ को लेकर करणी सेना ने विरोध जताया था और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग भी की थी। अब उपुचानव में हार पर करणी सेना का कहना है कि यदि भाजपा ने अपना रवैया नहीं बदला तो आने वाले विधान सभा चुनाव में भी यही परिणाम मिलेगा।

Karni Sena celebrates after #RajasthanByPolls results. Rajput Karni Sena, says 'This is not the victory of a party, it is the victoty of our Sangharsh Samiti. Public supported our Sangharsh & voted against BJP. If BJP follows the same trend, the results will remain the same' pic.twitter.com/Za7HaeiSWg

— ANI (@ANI) February 1, 2018