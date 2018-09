उत्तर प्रदेश के ऐटा से भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी और बदायूं से भाजपा विधायक धमेंद्र शाक्य ने राज्य सर्तकर्ता आयोग को चिट्ठी लिख लखनऊ विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही दोनों ने आयोग से इस मामले में गोपनीय जांच करने का अनुरोध किया है। वीरेंद्र सिंह लोधी ने अपने पत्र में लिखा कि, “मेरे संज्ञान में आया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में भारी भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। इसमें नवीन मित्तल नगर नियोजन एवं मानचित्र विभाग के अधिकारी नक्शा पास कराने के नाम पर भारी कमीशन वसूल रहे हैं। यहां हर एक नक्शा पास कराने में 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख तक की मांग की जाती है। जो पैसे नहीं देते, उनके नक्शे पर कई तरह की आपत्तियां जताकर उसे पेंडिंग कर दिया जाता है। यहां खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है।”

BJP MLAs Virendra Singh Lodhi and Dharmendra Shakay write to State Vigilance Commission alleging corruption at Lucknow Development Authority and request the Commission to conduct a confidential investigation into the matter. pic.twitter.com/iOP2J5LRkp

