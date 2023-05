MP: शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच ठीक नहीं सब कुछ! नेताओं ने पार्टी आलाकमान से मांगी मदद

मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ शिवराज सिंह चौहान (Source- PTI)

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने राज्य के दो बड़े नेताओं के बीच चल रहे मतभेदों को दूर करने का आग्रह किया है। जानकारी के मुताबिक, सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्य इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। BJP नेताओं ने आलाकमान से किया हस्तक्षेप का अनुरोध आने वाले चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दों को उठाते हुए राज्य के नेताओं के एक वर्ग ने भाजपा आलाकमान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पदाधिकारियों से हस्तक्षेप करने और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा है। भाजपा सरकार के विकास और सामाजिक कल्याण के उपायों के दावों के बावजूद कर्नाटक में पार्टी की हार ने खतरे की घंटी बजा दी है ऐसे में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आउटरीच को तेज करने और जन-समर्थक नीतियों को रेखांकित करने के प्रयासों को दोगुना करने का फैसला किया है। शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच समन्वय की कमी नाम न छापने की शर्त पर नेताओं ने कहा, “मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच समन्वय की कमी कैडर के फैसलों को लागू करने में एक बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में नेतृत्व संकट और राज्य इकाई की अव्यवस्था का मुद्दा उठाया गया था। नेताओं में से एक ने कहा, “पुराने गार्ड और नए के बीच एक स्पष्ट संघर्ष है। चौहान 2005 से मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं। राज्य के मुद्दों पर उनकी अच्छी पकड़ है और उनका सम्मान किया जाता है लेकिन यह भी साफ दिखता है कि लोग और साथ ही कैडर अब बदलाव चाहते हैं। चौहान की तुलना में वीडी शर्मा नौसिखिए हैं, उनकी अपनी कार्यशैली है और दोनों एक साथ नहीं हैं।” RSS के साथ बैठक में उठाया गया मुद्दा सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और संगठन मंत्री (महासचिव, संगठन) के बीच मतभेद का मुद्दा कैडर के मनोबल को प्रभावित कर रहा है। कुछ नेताओं ने आरएसएस के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक में इसे उठाया था। पार्टी के एक नेता ने कहा, “चूंकि आरएसएस ने मध्य प्रदेश में पार्टी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे में हताश कैडर, सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच अलगाव के मुद्दे को संघ नेतृत्व को भी बताया गया था।” Also Read ‘हिंदुत्व कोई धर्म नहीं’, दिग्विजय सिंह बोले- बजरंग दल ‘गुंडों की जमात’ कर्नाटक में भाजपा की हार से लें सबक बीजेपी नेता ने कहा, “कर्नाटक की हार ने दिखाया है कि स्थानीय मुद्दों के अलावा, एक एकजुट नेतृत्व की कमी एक चुनौती है जिसे पार्टी को दूर करना होगा।” एक अन्य भाजपा नेता के मुताबिक, “2020 में सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री ने कई नई योजनाओं की घोषणा की और यहां तक ​​​​कि अपने काम करने के तरीके को और अधिक आक्रामक दिखने के लिए बदल दिया, लेकिन जमीन पर एक धारणा है कि वह पार्टी को एक साथ रखने में सक्षम नहीं हैं।” दीपक जोशी जैसे नेताओं के बाहर निकलने से इस धारणा को बल मिला है।”

