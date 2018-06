बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना तो मोदी सरकार का सारा विकास का काम पीछे रह जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राम जन्म भूमि पर मंदिर एक और बलिदान मांग रही है। फैजाबाद से बीजेपी के सांसद रहे विनय कटियार का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के उस बयान पर अयोध्या के महंतों ने नाराजगी जाहिर की है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019 के चुनाव में हिंदुत्व और राम मंदिर नहीं बल्कि विकास होगा बीजेपी का एजेंडा। विनय कटियार ने अयोध्या में राम मंदिर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि, ‘भगवान राम की जन्मभूमि एक बलिदान और मांग रही है। बिना बलिदान के ये जो राम की जन्मभूमि है वहां मंदिर बनना तो मुश्किल है।’ जब उनसे ये पूछा गया कि क्या 2019 में विकास रहेगा बीजेपी का एजेंडा? इस सवाल के जवाब में कटियार ने कहा कि, ‘विकास का एजेंडा तो है ही। विकास की बात को हम पीछे कहां छोड़ सकते हैं। जितना विकास हुआ है वो तो रहेगा ही। लेकिन सारे विकास के काम पीछे रह जाते हैं जब अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता है।’

'Vikas is the agenda, it cannot be pushed back', says Vinay Katiyar, BJP, #AyodhyaUltimatum pic.twitter.com/45ytcH5uIE

