भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ने पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की राज्यपाल से शिकायत की है। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को लिखे पत्र में भाजपा नेता तरुण चुग ने लिखा है कि पंजाब में आज संवैधानिक संकट बना हुआ है। एक महीने से अधिक बीतने के बाद भी कांग्रेस सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने नए मंत्रालय का प्रभार नहीं संभाला है।

चुग ने पत्र में लिखा है कि नवजोत सिंह सिद्ध मंत्रालय से अनुपस्थित रहने के बावजूद वेतन उठाने के साथ ही अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। चुग ने कहा कि मैंने इस संबंध में पंजाब के हित में राज्यपाल से निर्णय लेने को कहा है। भाजपा नेता ने कहा, ‘यदि कोई मंत्री काम नहीं करना चाहता है तो किसी अन्य व्यक्ति को उसके मंत्रालय का काम देखना चाहिए। यदि वह काम नहीं कर रहा है और वेतन ले रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।’

चुग ने पत्र में लिखा, ‘मैं आपका ध्यान पंजाब में पैदा हुए उस संवैधानिक संकट की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने गत एक महीने पूर्व किए गए मंत्रिमंडल के विभागों के फेरबदल के बाद उत्पन्न हुआ है।’ उन्होंने लिखा कि कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का विभाग बदल कर उनको ऊर्जा और नवीकरणीय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया।

Tarun Chugh, BJP, on Navjot Singh Sidhu: I’ve written a letter to Punjab Governor. There is a constitutional crisis in Punjab today. It has been more than a month that a Minister, who took an oath to the office, is absent; though he’s drawing a salary & enjoying the perks.(08.09) pic.twitter.com/xz0UQBwdFA

