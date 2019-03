2019 Lok Sabha Election से पहले सियासी गलियारों में जुबानी हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा ने एक बार फिर ट्विटर पर गांधी परिवार को निशाने पर लिया है। बग्गा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, ‘मां जमानत पर, बेटा जमानत पर, दामाद जमानत पर।’ इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा, ‘कांग्रेस एक बेल कथा।’ गौरतलब है कि तीनों नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और एजेंसियां जांच कर रही हैं।

राहुल, सोनिया, रॉबर्ट पर दर्ज हैं ये मुकदमेः उल्लेखनीय है कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामला कोर्ट में हैं। दोनों को इस मामले में जमानत मिली हुई है। वहीं गांधी परिवार के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय जांच रहा है। उन पर अवैध तरीकों से जमीन खरीदने और जमीनों का नियमों के विरुद्ध इस्तेमाल करने के आरोप हैं।

Mummy on Bail

Beta on Bail

Damad on Bail#CONgressEkBailKatha

— Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) March 9, 2019