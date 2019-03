Mumbai CST bridge collapse: मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर जहां पीएम मोदी से लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है तो वहीं एक भाजपा नेता ने पैदल चलने वालों को ही इस घटना का जिम्मेदार बताया है।

कौन है भाजपा नेता: बता दें कि जिस भाजपा नेता ने पैदल चलने वालों को ही इस घटना का जिम्मेदार बताया है उनका नाम है संजू वर्मा। दरअसल टाइम्स नाउ के एक शो में एंकर से बातचीत के वक्त संजू ने पहले इसे एक प्राकृतिक आपदा बताया और बाद में सरकार का इस घटना से पल्ला झाड़ने के साथ ही कहा कि पुल टूटने से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बल्कि इसके लिए पैदल चलने वाले ही जिम्मेदार है। इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर संजू वर्मा की काफी किरकिरी हो रही है।

A large part of the blame was on the pedestrians: @Sanju_Verma_ , Leader, BJP while speaking to @navikakumar | #MumbaiBridgeCollapse pic.twitter.com/FUrSsYa7R1

CM @Dev_Fadnavis ordered high level enquiry into #MumbaiBridgeCollapse incident and announced ₹5 lakh for the next of the kins of deceased and ₹50,000 to the injured and their medical expenses will be borne by GoM. pic.twitter.com/k6mR5PCGzb

