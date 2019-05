ओडिशा में चक्रवाती तूफान फानी का कहर जारी है। तूफान से राज्य में तीन लोगों के मौत की खबर आर रही है। इस बीच भाजपा नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे सांबित पात्रा ने ट्वीट कर चक्रवात फानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है।

पात्रा ने ट्वीट में कहा, ‘सब चीज हवा में उड़ रही है… तेज हवाओं की आवाज ने वास्तव में बहरा बना दिया है… सभी खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं… वास्तव में मुश्किल है…यदि मजबूत बिल्डिंग में मेरी यह हालत है… मैं लाखों लोगों के जिंदगियों के लिए प्रार्थन करता हूं।’

सांबित ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘चक्रवात फानी यहां पहुंच गया है… बहुत तेज हवाएं चल रही है… भारी बारिश… डराने वाली आवाज… मुझे 1999 के सुपर साइक्लोन की याद आ रही है… मैं हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थन करता हूं कि वे इसे सहन करने की शक्ति दें।’ इससे पहले ओडिशा में फानी चक्रवात के कारण बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। राज्य में 12 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।

Everything is flying in Air ..have literally turned deaf because of wind sound ..All window panes broken ..difficult indeed ..if this is my condition in a concrete building ..I pray for the lives of millions

