उत्तर प्रदेश: बीजेपी नेता पवन केसरी की गोली मारकर हत्या

मंगलवार (8 मई) को उत्तर प्रदेश के फूलपुर में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बीजेपी नेता का नाम पवन केसरी बताया गया है। पवन फूलपुर नगर पंचायत के सदस्य भी थे। गोली लगने के बाद पार्षद को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने पवन केसरी को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं फूलपुर पुलिस ने बीजेपी नेता की हत्या के बाद तीन लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि तीनों लोग खुद को हत्या की घटना से अनजान बता रहे हैं। हालांकि पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है और इस घटना की जांच में जुट गई है।

दरअसल, बीजेपी नेता और फूलपुर नगर पंचायत के लोचनगंज वार्ड से सदस्य पवन केसरी को हत्यारों ने उस वक्त गोली मार दी जब वह अपने दोस्त को छोड़ने जा रहे थे। यह घटना मंगलवार रात करीब 9 की बताई जा रही है। 35 वर्षीय पवन अपने दोस्त आरिफ को पास के गांव शेखपुर तकिया उसके घर छोड़ने स्कूटी से जा रहे थे। तभी वहां हत्यारों ने पवन पर गोलियां चला दीं।

A BJP leader named Pawan Kesari was shot dead by unidentified people in #Phulpur. Police said, 'The reason for the murder is yet to ascertained. 3 people have been detained & we are interrogating them. Investigation is underway'. (8.5.2018) pic.twitter.com/uEilobMj6Q

— ANI UP (@ANINewsUP) May 8, 2018