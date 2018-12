सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के संभल का वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक भाजपा नेता एक दिव्यांह के मुंह में डंडा घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक दिव्यांग ने भाजपा के खिलाफ कुछ कहा और इसके साथ ही अखिलेश यादव को वोट देने की बात करने लगा। जिसके बाद भाजपा नेता का गुस्सा फूट गया और दिव्यांग को परेशान करने लगा।

कहां का है मामला: दरअसल पूरा मामला प्रदेश के संभल सदर के एसडीएम ऑफिस के सामने का है। जहां अमरोहा के भाजपा नेता मोहम्मद मियां सड़क पर एक दिव्यांग के साथ बुरा बर्ताव करते दिख रहे हैं। वो पहले तो दिव्यांग को डंडा दिखाकर डराते हैं उसके बाद डंडे को दिव्यांग के मुंह में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश वो कई बार करते हैं। वहीं दूर जाते हुए दिव्यांग कह रहा है कि वोट दूंगा अखिलेश को।

BJP leader Mohammad Miya assaulting specially-abled youth in Sambhal after the latter passed negative remark about BJP leaders. The youth, who could barely put up a fight, can be heard saying ‘Vote dunga Akhilesh ko’ pic.twitter.com/eazAzwJzJE

— Piyush Rai (@PiyushRaiTOI) December 25, 2018