बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और मध्य प्रदेश के इंदौर-3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में वह क्रिकेट बैट से नगर निगम के एक अधिकारी की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारी अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत सरकारी कार्य में लगे थे तभी आकाश विजयवर्गीय ने धमकी देते हुए काम बंद करने की बात कही। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो विवाद बढ़ गया और आकाश ने बैट से निगम के अधिकारी की पिटाई कर दी। आरोप है उनके साथ के लोगों ने सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ भी की।

क्या है मामला: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर मकान को तोड़ने के लिए निगम की टीम पहुंची थी। इस दौरान इंदौर-3 नंबर क्षेत्र से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय भी वहां पहुंच गए। उन्होंने निगम अधिकारियों को धमकाते हुए कार्यवाही बंद करने की बात कही। इसके बाद निगम के अधिकारियों और विधायक के बीच कुछ देर वाद-विवाद हुआ जिसके बाद आकाश विजयवर्गीय ने क्रिकेट बैट से अधिकारियों को पीटना शुरू कर दिया। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें में एक बाद एक कई बैट अधिकारी को मारते हुए नजर आ रहे हैं।

#WATCH Madhya Pradesh: Akash Vijayvargiya, BJP MLA and son of senior BJP leader Kailash Vijayvargiya, thrashes a Municipal Corporation officer with a cricket bat, in Indore. The officers were in the area for an anti-encroachment drive. pic.twitter.com/AG4MfP6xu0

— ANI (@ANI) June 26, 2019