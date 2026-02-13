हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पोस्टर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तस्वीर लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रविवार को हमीरपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाने से पहले यह तस्वीर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सामने आई। नड्डा और धूमल दोनों के इस कार्यक्रम में एक साथ मंच साझा करने की उम्मीद है।

शुक्रवार को एक सोशल मीडिया यूजर ने यह तस्वीर ऑनलाइन शेयर की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे एक वरिष्ठ नेता का अपमान बताया।

बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी से जोड़ते हुए सुनियोजित साजिश करार दिया। भाजपा की पूर्व जिला उपाध्यक्ष ऊषा बिरला ने फेसबुक पोस्ट में इस तस्वीर की निंदा की।

बिरला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमीरपुर भाजपा आईटी टीम के पदाधिकारी रजित भारतीय ने भी सोशल मीडिया पर इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि वरिष्ठ नेताओं का अपमान करना ठीक नहीं है।

संयम रखें कार्यकर्ता- जिलाध्यक्ष

इस मामले में बीजेपी के हमीरपुर जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बाद में स्पष्टीकरण दिया। ठाकुर ने कहा, ”ऐसा लगता है कि यह तस्वीर एआई के जरिये बनाई गई है और मंडल कार्यालय में प्रदर्शित मूल पोस्टर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है।” इसे पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास बताते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने का आग्रह किया है।

