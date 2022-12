Gujarat Election Result 2022: जीते तो मंत्री पद मिलेगा? रिपोर्टर के सवाल पर हार्दिक पटेल बोले- नतीजे तो आने दीजिए, पहले से ही सुपारी ले रखी है क्या

Gujarat Election Result: भाजपा नेता हार्दिक पटेल ने दावा किया कि भाजपा इस बार गुजरात में 135-145 सीटें जीतेगी।

हार्दिक पटेल (फोटो : Twitter | Hardik Patel)

