हिजाब वाली डॉक्टर से उलझा बीजेपी नेता, यूनिफॉर्म न पहनने पर पूछे सवाल, पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने तमिलनाडु के थिरुपोंडी के रहने वाले बीजेपी पदाधिकारी भुवनेश्वर राम के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए।

बीजेपी नेता के खिलाफ हिजाब पहनी महिला से दुर्व्यवहार करने पर मुकदमा दर्ज (फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले (Nagapattinam district of Tamil Nadu) के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर काम कर रही थी। लेकिन उसने सफेद कोट नहीं पहना था और हिजाब पहना हुआ था। इसी दौरान वहां एक स्थानीय बीजेपी नेता (BJP worker) पहुंच गया और महिला से सफेद कोट न पहनने को लेकर बहस करने लगा। बाद में महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज किए तीन मुक़दमे पुलिस ने जिले के थिरुपोंडी के रहने वाले बीजेपी पदाधिकारी भुवनेश्वर राम (Bhuvaneswar Ram) के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए। वहीं बीजेपी नेता से महिला डॉक्टर से ड्यूटी के दौरान हिजाब पहनने पर और सफेद कोट नहीं पहनने के लिए बहस करने पूछताछ की। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बीजेपी नेता महिला डॉक्टर से उसकी साख पर सवाल उठा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो यह घटना 24 मई की रात दक्षिणी जिले के थिरुपोंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर हुई। वीडियो में बीजेपी नेता डॉक्टर से कहता हुआ सुनाई दे रहा है, “मुझे संदेह है कि क्या आप वास्तव में एक डॉक्टर हैं। आप वर्दी में क्यों नहीं हैं, आपने हिजाब क्यों पहना है?” Also Read जीत के जश्न में ‘कमल’ कुचलना पड़ा भारी, BJP नेता की शिकायत पर दो गिरफ्तार, मोदी के मंत्री के इलाके का मामला एक कार्यकर्ता को इलाज के लिए पीएचसी ले गए थे बीजेपी नेता ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के बचाव में आए पीएचसी के नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर से झगड़ा करने वाला वीडियो भी जारी किया। पुलिस ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता एक सुब्रमण्यम को इलाज के लिए पीएचसी ले गया था, लेकिन जब उसने नाइट ड्यूटी डॉक्टर को हिजाब पहने देखा, तो उसने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (बी) (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द बोलना), 353 (सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 298 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलना) के तहत तीन मामले दर्ज किए गए हैं। बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसकी तलाश की जा रही है। उसे जल्द गिरफ्तार किया जायेगा।

