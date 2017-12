VIDEO: बीजेपी नेता ने स्कूल में घुसकर महिला टीचर को पीटा, जमकर बरसाए थप्पड़

सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि कर्नाटक की राजधानी बैंगलुरु में एक बीजेपी नेता स्कूल के अंदर महिला टीचर को पीट रहे हैं। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम रामकृष्णप्पा है और वह बीजेपी का स्थानीय नेता है। मामला उत्तरी बैंगलुरु के सिंगनयकनहल्ली का है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला सोमवार 18 दिसंबर का है। रामकृष्णप्पा महिला स्कूल टीचर को दिये कर्ज का बराबर ब्याज ना मिलने से खफा था। सोमवार को वो स्कूल पहुंचा औऱ इसी बात पर वहां की हेडमिस्ट्रेस आशा से उलझ गया। रामकृष्णप्पा इतने गुस्से में था कि वह आशा पर थप्पड़ बरसाने लगा। यही नहीं वह उस पर बेल्ट जैसी चीज से भी प्रहार करने लगा। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

स्थानीय पुलिस के मुताबिक आशा ने रामकृष्णप्पा से 70 हाजार रुपए लोन के तौर पर लिये थे। समय पर ब्याज ना लौटाने को लेकर रामकृष्णप्पा ने महिला के साथ हिंसक व्यवहार किया। आशा ने इस पूरी घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है।

In a shocking incident, BJP leader Ramakrishnappa caught on tape assaulting a headmistress of a private school in Bengaluru pic.twitter.com/8ULy08k1jx

