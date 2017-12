केरल में भाजपा नेता के घर पर हमला, लगाई आग, सामने आया वीडियो

केरल में राजनीति से जुड़ीं हिंसक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना में भाजपा नेता के घर पर हमला कर हमलावरों ने आग लगा दी। इससे व्यापक नुकसान होने की खबर है। हमलावरों का पता नहीं चल सका है, लेकिन कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं के इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। अभी तक किसी ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। केरल में राजनीतिक हिंसा की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी भाजपा-संघ और वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प के मामले सामने आ चुके हैं।

टाइम्स नाऊ समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेता पर हमले की यह घटना कोच्चि के समीप की है। हमलावरों ने भाजपा पंचायत समिति के अध्यक्ष के घर को निशाना बनाया है। वीडियो में घर के क्षतिग्रस्त होने और दो बाइकों को आग में जलते हुए देखा जा सकता है। ताजा घटना से भजापा और माकपा कार्यकर्ताओं के बीच तनाव बढ़ सकता है। मामले की छानबीन के बाद ही हमले में संलिप्त आरोपियों की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। फिलहाल माकपा कार्यकर्ताओं पर संदेह जताया जा रहा है।

