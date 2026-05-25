पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने राज्य में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने मालदा में अवैध प्रवासियों के लिए सेंटर खोल दिया है। साथ ही अपना अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अपना अभियान भी कर दिया है।

इस अभियान के तहत अवैध घुसपैठियों को डिटेक्ट (पता लगाओ) कर, डिलीट (हटाओ) और डिपोर्ट (भेजो) कर दिया जाएगा। सरकार ने मालदा में घुसपैठियों के लिए शिविर भी बनाए हैं जो अवैध प्रवासी विदेशी नागरिकों के लिए पहला होल्डिंग सेंटर है।

9 बांग्लादेशियों को सेंटर पर रखा

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि इस सेंटर में अभी 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंग्लिश बाजार के चंदन पार्क में स्थित होल्डिंग सेंटर को रविवार को गाजोल के पांडुओ क्षेत्र से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीन महिलाओं और 6 नाबालिगों समेत 9 लोगों को लाकर उसे शुरू किया गया है।

अधिकारियों ने आगे यह भी बताया कि यह वर्तमान में अभी पूरे पश्चिम बंगाल में एकमात्र होल्डिंग सेंटर हैं, जो मालदा जिले में है और यहां सीसीटीवी निगरानी, पुलिसकर्मियों, नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों और नागरिक स्वयंसेवकों की तैनाती के साथ-साथ भोजन और रखरखाव की व्यवस्था के साथ सुरक्षा के कई स्तरों के अंतर्गत रखा गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह केंद्र कथित तौर पर अवैध तरीके से प्रवेश करने या वैध दस्तावेजों की कमी के आरोप में हिरासत में लिए गए विदेश नागरिकों को अस्थायी रूप से रखने के लिए बनाया गया था।

अधिकारी ने कहा, “होल्डिंग सेंटर को शुरू कर दिया गया है। फिलहाल 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वहां रखा गया है। जरूरी सत्यापन और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। हिरासत में लिए गए लोगों के साथ निर्धारित कानूनी मानदंडों के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है।”

शुभेंदु अधिकारी ने की थी घोषणा

पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की थी कि राज्य पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजारने के बजाय सीधे बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा।

बांग्लादेश सीमा के कुछ हिस्सों पर बाड़ लगाने के काम के संबंध में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में कहा था कि जो लोग सीएए के दायरे से बाहर हैं,वे घुसपैठिए हैं और उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा।

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पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर भाजपा ने एक लाख से भी ज्यादा वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को अपने समर्थकों से अपील की कि जिस तरह की जीत फाल्टा में मिली, वैसी ही जीत नंदीग्राम में भी चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें