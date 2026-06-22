2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब के अपने तीन दिवसीय दौर का उपयोग पार्टी कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट संदेश दिया कि सभी एकजुट रहें, अनुशासन बनाए रखें और एक लंबे राजनीतिक अभियान के लिए तैयार रहें।

20 से 22 जून तक नितिन नवीन ने अमृतसर, जालंधर और लुधियाना का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों, जिला अध्यक्षों, उद्योगपतियों और कृषि विशेषज्ञों से मुलाकात की। भाजपा नेताओं की इसे संगठनात्मक समीक्षा और पंजाब पर पार्टी के बढ़ते ध्यान का संकेत बताया।

सभी को एक मंच के तहत काम करना होगा- नितिन नवीन

सूत्रों ने बताया कि बंद कमरे में हुई बैठकों के दौरान दिए गए प्रमुख संदेशों में से एक यह था कि भाजपा के पारंपरिक कार्यकर्ताओं और हाल के वर्षों में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आप से पार्टी में शामिल हुए नेताओं के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “भाजपा एक भाजपा है। हर कोई कार्यकर्ता है और सभी को एक मंच के तहत काम करना होगा। यह बात सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कर दी गई है।”

यह संदेश ऐसे समय में अहम है क्योंकि पार्टी प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं को शामिल करके पंजाब में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, साथ ही अपने पारंपरिक कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने की कोशिश भी कर रही है।

आने वाले दिनों में अमित शाह करेंगे पंजाब का दौरा

सूत्रों ने यह भी बताया कि नितिन नवीन ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पंजाब का दौरा अधिक बार किया जाएगा।

पार्टी के एक नेता ने कहा, “अमित शाह ने पंजाब में व्यक्तिगत रुचि दिखाई है और आगे भी वे पंजाब के दौरे करेंगे। कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को यह संदेश दिया जा रहा है कि भाजपा पंजाब में सरकार बनाने को लेकर गंभीर है।”

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, एक और स्पष्ट निर्देश यह था कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को अकाली दल के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हालांकि पार्टी ने भविष्य के राजनीतिक गठबंधनों के द्वार औपचारिक रूप से बंद नहीं किए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को इस मुद्दे पर अटकलें न लगाने की सलाह दी गई है।

सोमवार को लौटे दिल्ली

नितिन नवीन ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब, दुर्गाना मंदिर और राम तीर्थ मंदिर में मत्था टेककर और जलियांवाला बाग का दौरा करके अपने दौरे की शुरुआत की। यह दौरा लुधियाना जिले के हलवारा एयरपोर्ट पर समाप्त हुआ, जहां से वे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात करने के बाद सोमवार को दिल्ली लौटे।

पार्टी नेताओं ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य भाजपा को पंजाब में उसके पारंपरिक शहरी समर्थन आधार से परे एक गंभीर राजनीतिक दावेदार के रूप में स्थापित करने है। दौरे के दौरान पार्टी का नारा इसी उद्देश्य को दर्शाता था: “पंजाब नु बचाना है, भाजपा नु लियाना है”

पार्टी अध्यक्ष के दौरे में संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा भी शामिल थी। सूत्रों ने बताया कि जनवरी से ही स्थानीय मुद्दों, जनसंपर्क और संभावित उम्मीदवारों पर निर्वाचन क्षेत्रवार रिपोर्टें केंद्रीय नेतृत्व को नियमित रूप से सौंपी जा रही हैं और राज्य के नेताओं के साथ नितिन नवीन की बातचीत के दौरान इनकी समीक्षा की गई। संगठनात्मक मामलों के अलावा, पार्टी अध्यक्ष ने उद्योग और कृषि क्षेत्रों से भी संपर्क साधा।

उद्योगपतियों के साथ की वार्ता

रविवार को लुधियाना में उद्योगपतियों के साथ रात्रिभोज के दौरान हुई वार्ता में, साइकिल, ऑटो कंपोनेंट्स, खेल के सामान, कपड़ा, खाद्य प्रोसेसिंग और चावल मिलिंग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने केंद्रींय एमएसएमई योजनाओं तक पहुंच और कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं में कमियों के बारे में चिंता जताई।

पार्टी के एक नेता ने कहा, “हमारा मुख्य उद्देश्य भाजपा के पंजाब विरोधी होने की धारणा का खंडन करना और पंजाब और पंजाबियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों को उजागर करना है।”

नवीन ने इस दौरे का इस्तेमाल भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करने के लिए भी किया, उन्होंने केंद्रीय निधियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराएगी।

फिलहाल, भाजपा एक ऐसे राज्य में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है जहां वह ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रही है।

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बिहार के कैमूर में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने सोमवार को भाजपा के अभियान को लेकर नितिन नवीन पर कटाक्ष किया है। सुधाकर सिंह ने भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए और सम्राट चौधरी को नया यमराज तक बता दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें