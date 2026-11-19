चंडीगढ़ में अगले महीने (दिसंबर) होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को एक 9 सदस्यीय स्टेट इलेक्शन कमेटी का गठन किया। BJP अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा की अगुवाई में यह कमेटी निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर काम करेगी।

कमेटी के गठन के साथ ही पार्टी के अंदर गुटबाजी और वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यह कमेटी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की 25 अक्टूबर की मीटिंग में दी गई पावर के तहत बनाई गई है।

किरण खेर समेत इस कमेटी के 9 चेहरे

इस कमेटी में जतिंदर पाल मल्होत्रा के अलावा पूर्व सांसद किरण खेर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन और पूर्व मेयर अरुण सूद को शामिल किया गया है। इनके अलावा प्रदेश महामंत्री (संगठन) मंथरी श्रीनिवासुलु, प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी, प्रदेश उपाध्यक्ष राज किशोर और भरत कुमार तथा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं खादी बोर्ड के चेयरमैन दीदार सिंह भी कमेटी का हिस्सा रखा गया है।

BJP महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सोनम वर्मा भी इस कमेटी की मेंबर हैं, जबकि चंडीगढ़ BJP प्रभारी महेंद्र पांडे को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

इन चेहरों को शामिल नहीं करना हैरानी भरा रहा

इस कमेटी में कई दिग्गजों चेहरों को जगह नहीं मिलने की भी चर्चा खूब हो रही है। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सहमति से बनाई गई इस कमेटी में पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, मौजूदा मेयर सौरभ जोशी और वरिष्ठ नेता संजीव राणा को जगह नहीं मिली है। यह चेहरे चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभावशाली चेहरों में से एक माने जाते हैं।

इन नेताओं के चयन पर हैरानी

वहीं दूसरी तरफ इस कमेटी में जिन चेहरों को शामिल किया गया है उनमें से कुछ के चयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व सांसद किरण खेर को कमेटी में शामिल करने को लेकर कई नेताओं को हैरानी है। किरण खेर को पार्टी के रोजमर्रा के संगठनात्मक कामकाज में सक्रिय नहीं देखा गया है। किरण खेर 2014 और 2019 में चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद चुनी गई थीं।

वहीं, संजय टंडन को कमेटी में शामिल करना भी अहम माना जा रहा है। टंडन 2010 से 2019 तक चंडीगढ़ BJP के अध्यक्ष रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

किरण खेर के चयन पर पार्टी नेता क्या बोले?

पार्टी के एक नेता के मुताबिक, किरण खेर का कमेटी में होना जरूरी है, जबकि संजय टंडन अपने साथ चुनावी अनुभव और संगठनात्मक क्षमता भी लेकर आते हैं। पूर्व मेयर अरुण सूद को भी कमेटी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने 2020 में संजय टंडन के बाद चंडीगढ़ BJP अध्यक्ष का पद संभाला था। सूद को नगर निगम की राजनीति के साथ-साथ संगठन चलाने का अनुभव है।

वह BJP के छात्र और युवा संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ में पार्टी संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी।

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पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में महिलाओं से जुड़े मुद्दों और उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा बढ़ रही है। इसे देखते हुए राजनीतिक दलों की महिला इकाइयां अब सिर्फ पार्टी के कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने या समर्थन देने तक सीमित नहीं हैं। वे अपने स्तर पर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच पहुंच बना रही हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…