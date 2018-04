एक दिन के उपवास में बिगड़ी मनोज तिवारी की तबीयत, बोले- पथरी का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए जरा दर्द है

दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद मनोज तिवारी की एक दिन के उपवास में तबीयत बिगड़ गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फौरन इस बाबत डॉक्टर को बुलाया। बीजेपी नेता से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया तो पता चला कि उन्हें पथरी की समस्या था। हाल ही में उन्होंने उसका ऑपरेशन कराया था। उसी की वजह से उन्हें थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। तिवारी ने आगे कहा, “मेरा दर्द उतना ज्यादा नहीं है, जितना कि जनता को हो रहा है।”

बता दें कि 12 अप्रैल को बीजेपी ने बड़े स्तर पर उपवास रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से लेकर पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तकरीबन 600 जिलों में बीजेपी नेताओं ने धरना दिया। बीजेपी ने यह उपवास संसद सत्र के दौरान कार्रवाई न चलने देने को लेकर रखा था। पार्टी ने नाराजगी जताते हुए इसके पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया था।

गुरुवार को तिवारी भी देश की राजधानी में उपवास पर थे। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा, “हाल ही में मैंने लेजर से पथरी का ऑपरेशन कराया था। उसी वजह से दर्द है। लेकिन मेरा दर्द जनता के दर्द से बड़ा नहीं है।”

BJP MP from Delhi Manoj Tiwari was attended by a doctor while observing a day-long fast called by the party over issue of disruptions in Parliament,says, 'I had recently undergone a laser operation for stone,so there is some pain.But my pain is not bigger than the pain of public' pic.twitter.com/Vi5oLtCsqT

