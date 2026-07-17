महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार हलचल पैदा हो गई है। खबर है कि एनसीपी के दोनों गुटों को विलय कर एनडीए में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है। भाजपा इस मानसून सत्र से पहले सदन में अपनी संख्या बल बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। केंद्र सरकार संसद में इस बार महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक लाने वाली है।

इस बीच पार्टी नेतृत्व ने सुझाव दिया है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुट आपस में फिर से मिल जाएं और एनडीए में सहयोग बन जाएं बजाय इसके कि कोई भी गुट सत्ताधारी पार्टी में विलय करे।

भाजपा ने दोनों गुटों को दिया प्रस्ताव

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व ने NCP के दोनों गुटों (सुनेत्रा पवार गुट और शरद पवार गुट) के बीच सत्ता का संतुलन बनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में दो पद देने का प्रस्ताव दिया है, बशर्ते वे दोनों एक पार्टी के तौर पर विलय करने के लिए सहमत हों।

सूत्रों ने बताया कि भाजपा की शीर्ष नेतृत्व को एनसीपी को एनडीए में एक अलग पार्टी के तौर पर बना रखना चाहता था। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, नेतृत्व ने हमारे सहयोगियों के भाजपा में विलय के विचार पर आपत्ति जताई। राजनीतिक रूप से एनसीपी के एक अलग पार्टी के तौर पर बने रहने से हमें महाराष्ट्र के गैर-ब्राह्मण और मराठा वोटों को एकजुट करने में मदद मिलेगी। सूत्र ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व भाजपा के सहयोगियों को कमजोर न करने को लेकर भी सतर्क था।

सब सुनेत्रा पवार और उनके नेताओं पर निर्भर

सूत्रों ने यह भी कहा कि शुरुआती बातचीत हो चुकी है, लेकिन योजना ने अभी तक अंतिम रूप नहीं लिया है। उन्होंने बताया कि सबकुछ एनसीपी में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही खींचतान पर निर्भर करता है।

हालांकि सुनेत्रा के बड़े बेटे और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार का मन है कि उनकी मां राज्य सरकार में वित्त विभाग संभालें, जो पहले उनके पिता अजित पवार के पास था, लेकिन जनवरी में उनके निधन के बाद यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के पास चला गया। ऐसे में यह विलय होता है कि तो सुनेत्रा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें। हालांकि एनसीपी के राज्य अध्यक्ष सुनील तटकरे, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि सत्ता का बंटवारा सभी को ध्यान में रखते हुए हो।

एक सूत्र ने यह भी कहा, “अगर वे (सुनेत्रा गुट) कैबिनेट पोर्टफोलियो, राज्य वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लेने पर अड़े रहते हैं, तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि दूसरी तरफ (NCP-SP) के इसके लिए सहमत होने की संभावना खासा कम है।”

क्या है संख्या बल का गणित?

एनसीपी के एनडीए में शामिल होने से मोदी सरकार संसद में दो तिहाई बहुमत के और करीब आ जाएगी, जो संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए अहम है। सरकार महिला आरक्षण कानून लागू करने और परिसीमन विधेयक के जरिए संसद और राज्य विधानसभाओं की संख्या बढ़ाने वाले संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए जरूरी संख्या जुटानी की कोशिश कर रही है। अप्रैल में राज्यसभा के विशेष सत्र में सरकार की यह कोशिशें नाकाम हो गई थीं।

इसके बाद से विपक्ष की चार पार्टियों के 37 लोकसभा और राज्यसभा सांसद सत्ता पक्ष में शामिल हो चुके हैं। 1985 में दलबदल विरोधी कानून लागू होने के बाद से संसद में विपक्ष से सत्ता में शामिल होने वाले सांसदों का यह सबसे बड़ा बदलाव है।

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एनसीपी के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि कुछ नेता राज्यसभा सांसद पार्थ पवार के राजनीतिक करिये को सोची समझी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के अगले विस्तार में पार्थ पवार की जगह पर विचार किया जाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें