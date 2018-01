सिद्धारमैया के मंत्री ने मारा तंज- बीजेपी को सही से समझ में नहीं आती अंग्रेजी

कर्नाटक के गृहमंत्री मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने शनिवार (27 जनवरी) को कहा कि बीजेपी को अंग्रेजी सही से समझ में नहीं आती है। राज्य के डीजीपी ने अल्पसंख्यक समुदाय के निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के लिए अधिकारियों से राय मांगी थी, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। इसी के जवाब में रामलिंगा ने यह कहते हुए बीजेपी पर हमला बोला कि उसे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक रामलिंगा ने कहा- बीजेपी को अंग्रेजी सही से समझ में नहीं आती है। यह सर्कुलर नहीं, एक रिमाइंडर है। अल्पसंख्यक नेता इस बात का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं कि उनके समुदाय के लोगों के खिलाफ कुछ झूठे केस दर्ज किए गए थे। आईजी ने इस बाबत एसपी को बतौर रिमाइंडर पत्र लिखे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के डीजीपी ने 22 दिसंबर और 2 जनवरी को इस संबंध में शीध्र चिन्हित पत्र अलग-अलग जिलों के कमिश्नर और एसपी को भेजे थे। पत्र और इसके बाद भेजे गए रिमाइंडर में अधिकारियों से उनका राय मांगी गई थी।

BJP doesn’t understand English properly. It’s not circular, just a reminder. Minority leaders represented that some false cases registered against minorities. IG sent letter to SPs, gave reminder that’s all: Ramalinga Reddy, K’taka Min on letter to revoke cases against minorities pic.twitter.com/JVwJvmWrN2

