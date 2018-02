VIDEO: तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 5-5 सौ रुपए देकर बुलाए गए थे लोग? कन्नड़ चैनल का दावा

कर्नाटक के बेंगलुरु में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली थी। इस रैली को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। इस रैली के दौरान एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पीएम की रैली के लिए लोगों को 500 रुपए देकर बुलाया गया था? हालांकि जनसत्ता.कॉम इस वीडियो या फिर वीडियो के जरिए किये जा रहे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो को कर्नाटक के पब्लिक टीवी नाम के एक न्यूज़ चैनल ने जारी किया है। वीडियो में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की परिवर्तन रैली में आने के लिए लोगों को पांच-पांच सौ रुपए दिये गए थे। वीडियो में पैसों का लेनदेन भी दिखाया गया है। लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी को इस तरह के कामों पर शर्म आनी चाहिए। वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी की यात्रा का यही राज है। वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो को जारी करने वाले पब्लिक टीवी को भी खरी-खोटी सुना रहे हैं।

BJP Disributes Rs.500 Per Activist For Parivartana Rally..? Caught On Public TV Camera: https://t.co/oygLagJWya via @YouTube

