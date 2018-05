इंजीनियर के केबिन से फाइल चुरा ले गया BJP पार्षद, CCTV कैमरे में कैद हुई करतूत

महाराष्ट्र के उल्हासनगर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन से बीजेपी पार्षद प्रदीप रामचंदानी को पुलिस ने इंजीनियर के केबिन से फाइल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर रामचंदानी द्वारा फाइल चुराने का एक वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है, वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे मौका पाते ही रामचंदानी ने इंजीनियर के कमरे में रखी एक फाइल अपने शर्ट के अंदर डाल ली। 46 वर्षीय बीजेपी पार्षद ने यह करतूत पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी इंजीनियर के कमरे में की। आपको बता दें कि बिना इंजीनियर की मौजूदगी के पार्षद को उनके केबिन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। ये सारी घटना केबिन में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई।

वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि रामचंदानी कुछ अन्य लोगों के साथ इंजीनियर के कमरे में हैं और कुछ बात कर रहे हैं। कुछ बातें करने के बाद सभी लोग केबिन से बाहर चले जाते हैं, उनके साथ बीजेपी पार्षद भी निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद रामचंदानी फिर से केबिन में प्रवेश करते हैं और इस वक्त उनके साथ कोई नहीं होता है। वह केबन में रखी अलमारी में कुछ खोजते हैं और थोड़ी देर बाद अलमारी के अंदर से एक फाइल निकालते हैं और उसे अपनी शर्ट के अंदर डालते हैं और केबिन से बाहर निकल जाते हैं। यह घटना 10 मई की है। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है।

@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis

Dear CM Sir

We wish to share this shocking video of act of misappropriation of official file from UMC (Ulhasnagar) by Corporator Pradeep Ramchandani

We denmand Strict Legal Action and immediate suspension of Corporator

Kindly do the needful

Thanks pic.twitter.com/b1hnFzE0nE

— M. K. Ludhwani (@m_ludhwani) May 11, 2018