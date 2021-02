बंगालः ‘मोदी जी ने देना चाहा सबकुछ पर ममता बोलीं- चाहि ना, चाहि ना, चाहि ना…’, BJP चीफ का बोले- मई के बाद सबई कुछ होबे

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस दौरान उन्होने बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि मोदीजी ने बंगाल को सब कुछ देने का प्रयास किया। लेकिन ममता नहीं मानी।

जेपी नड्डा ने कहा “जब भी मोदीजी कुछ देने का प्रयास करते हैं। ममता ‘चाहि ना, चाहि ना, चाहि ना’ करती हैं। हर एक बार पर वह ‘होबे न, होबे न’ करती हैं।” बीजेपी नेता ने कहा “मई महीने के बाद सब कुछ होबे-होबे, इस बात को आपको समझना होगा। मालदा में रोड शो के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा “मैं देख रहा हूं कि बंगाल की जनता ने टोलाबाजी की सरकार, कटमनी वाली सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना तय कर लिया है।”

#WATCH: BJP chief JP Nadda says, “Modi ji has tried to give Bengal everything. But Mamata ‘chahi na, chahi na, chahi na’. She says ‘hobe na’ for everything. Why? Everything will happen after the month of May,” in Nabadwip (West Bengal). pic.twitter.com/dNA55NnQgn

— ANI (@ANI) February 6, 2021