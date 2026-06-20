आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एवं शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने “पंजाबी विरोधी” टिप्पणी की और समुदाय का अपमान किया है। विरोध बढ़ने पर मल्होत्रा ने कहा कि अगर उनकी किसी टिप्पणी से कोई आहत हुआ है तो वह विनम्रतापूर्वक माफी मांगते हैं। मल्होत्रा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पंजाब के लोगों को ‘भावनात्मक रूप से मूर्ख’ (Punjabis emotionally fool) कहा।

मल्होत्रा की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पंजाब में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और मल्होत्रा के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका।

कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मल्होत्रा ने बीजेपी नेताओं के मन में पंजाबियों के प्रति पल रही गहरी नफरत को उजागर कर दिया है।

आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन

चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी नेता मल्होत्रा का पुतला फूंका और शहर के बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

प्रदर्शन में शामिल आप नेता योगेश ढींगरा ने कहा, चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष का पंजाबियों को ‘भावनात्मक रूप से मूर्ख’ कहना पूरे पंजाबी समुदाय का अपमान है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंजाबियों ने देश की आजादी के लिए बड़े बलिदान दिए हैं, देश की सीमाओं की रक्षा की है और देश के अन्न भंडार भरे हैं लेकिन पंजाबियों का अपमान करना निंदनीय है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंजाब के लोग जानते हैं कि पंजाबियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे जवाब देना है। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी पंजाब और पंजाबियों का सम्मान करती है तो उसे इस बयान से खुद को अलग करना चाहिए और मल्होत्रा के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

माफी मांगें मल्होत्रा- अमरिंदर सिंह

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने मल्होत्रा के बयान के लिए माफी की मांग की। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों को भावुक, बदमाश मूर्ख कहना बीजेपी की पंजाब और पंजाबियत के प्रति सोच को फिर से उजागर करता है। पंजाबी जरूर भावुक हैं, लेकिन मूर्ख नहीं हैं। अपने स्वाभिमान और अधिकारों के लिए खड़ा होना हमारी पहचान है।”

शिरोमणि अकाली दल की चंडीगढ़ इकाई ने भी बीजेपी नेता की टिप्पणी की निंदा करते हुए उनसे माफी की मांग की।

टिप्पणी को लेकर जताया खेद

आलोचनाओं से घिरने के बाद जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि यह शब्द समुदाय के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल उन्हें निशाना बनाने के लिए खेल कार्यक्रम के अधूरे वीडियो को वायरल कर रहे हैं। मल्होत्रा ने कहा, “फिर भी यदि मेरी टिप्पणी से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे इसका खेद है। कार्यक्रम में मैं अपने बारे में बात कर रहा था, पंजाबियों के बारे में नहीं।”

पंजाबी होने पर गर्व- मल्होत्रा

मल्होत्रा ने कहा, “मैं एक पंजाबी हूं। मेरा पालन-पोषण अमृतसर में हुआ है और मैं चंडीगढ़ में रहता हूं। मुझे पंजाबी होने पर गर्व है और मैं हमेशा पंजाबी ही रहूंगा।”

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