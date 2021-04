बंगाल चुनावः बाबुल सुप्रियो को दूसरी बार कोरोना, दुखी हो बोले- असनसोल में न दे पाऊंगा वोट; TMC उम्मदीवार की संक्रमण से मौत

कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सातवें चरण से पहले आसनसोल के बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बाबुल सुप्रियो दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है।

बंगाल विधानसभा के सातवें चरण के मतदान सोमवार को होने हैं। इस चरण में आसनसोल जिले की नौ सीटों पर भी मतदान किए जाएंगे, ऐसे में सुप्रियो कल मतदान नहीं कर पाएगे। भाजपा सांसद ने ट्वीट कर बताया कि उनकी पत्नी और वो दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए हैं। उन्होने कहा कि भले ही वह मतदान के लिए नहीं आ पाएंगे लेकिन वे अपने रूम से अपनी ड्यूटी का पालन करेंगे।

बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर लिखा, “मैं और मेरी पत्नी दोनों 2 बार कोरोना पोजिटिव पाये गए हैं. यह दुख की बात है कि मैं आसनसोल में मतदान नहीं कर पाऊंगा। मुझे 26 वें मतदान के लिए वहां जाने की आवश्यकता थी, जहां ‘हताश’ @AITCofficial गुंडों ने पहले से ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बाधित करने के लिए अपने आतंक तंत्र 1/2 को हटा दिया।”

However, the #TMchhi terror machinery who I hv handled (well) since 2014 may not rejoice•Wil b doing my duties frm my room & b right by my Candidates mentally in everyway possible to ensure 9/9 seats there@KailashOnline @shivprakashbjp @DilipGhoshBJP @BJP4Bengal @amitmalviya https://t.co/35uVEA5RNL

— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) April 25, 2021