UP Politics: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने संगठन में बड़े बदलाव कर रही है। इसके तहत ही बीजेपी ने बस्ती की महिला मोर्चा जिलाअध्यक्ष पद पर शैल त्रिपाठी की नियुक्ति की थी लेकिन 6 दिन में ही उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके चलते शैल त्रिपाठी काफी ज्यादा गुस्सा गईं और सोशल मीडिया पर अपने ही लोगों की आलोचाना कर दी। इसके चलते अब मामला थाने तक पहुंच गया।

जानकारी के मुताबिक, बीजेपी की महिला नेता शैल त्रिपाठी ने जिन लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा उन्होंने ही गंभीर धाराओं में पुलिस के पास जाकर FIR दर्ज करा दी है। थाने तक पहुंचने के बावजूद यह मामला तूल पकड़ रहा है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अब शैल त्रिपाठी लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बीजेपी ने शैल त्रिपाठी को 12 अक्टूबर को बस्ती बीजेपी महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया था। छह दिन बाद ही 18 अक्टूबर को उन्हें हटाकर मंजू श्रीवास्तव को जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया।

पद से हटाए जाने को लेकर शैल त्रिपाठी का आरोप हैं कि यह सबकुछ जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्रा ने यह करवाया है। बीजेपी नेत्री ने आरोप लगाया कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने उन पर दबाब भी बनाया था कि वे इस्तीफा दे दें। जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें बिना बताए हटा दिया गया था।

फेसबुक पोस्ट बीजेपी नेताओं पर लगाए आरोप

शैल त्रिपाठी ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष बनाने के लिए संबंधित से दो लाख रुपए विवेकानंद मिश्रा ने बंद कमरे में लिए हैं। पार्टी में कई सक्रिय पदाधिकारी भी मौजूद थीं, उनमें से किसी को नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में राष्ट्रीय महामंत्री हरिश द्विवेदी को भी घसीट लिया और उनपर भी गंभीर आरोप लगा दिए।

इसी के बाद शैल त्रिपाठी के खिलाफ मामले थाने पहुंचा और केस दर्ज करा दिया गया। पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शैल त्रिपाठी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र और राष्ट्रीय महामंत्री हरिश द्विवेदी की छवि खराब करने के उद्देश्य से गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बातें लिखी हैं।

दूसरी ओर जब बाज जिला अध्यक्ष तक आई तो विवेकानंद मिश्रा ने भी शैल त्रिपाठी की बातों का जवाब दिया। उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि पार्टी स्तर पर अनुशासनहीनता और झूठी बयानबाजी करने के लिए शैल त्रिपाठी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने पीतमपुरा की ‘श्री केशव रामलीला समिति’ के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकातय दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजी गई है। पढ़िए पूरी खबर…