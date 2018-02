यूपी और बिहार उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार, जानें किसे कहां से मिला टिकट

उत्‍तर प्रदेश और बिहार में सत्‍तारूढ़ भाजपा ने तीन लोकसभा और एक विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्‍मीवादवारों की घोषणा कर दी है। योगी आद‍ित्‍यनाथ के मुख्‍यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य के उपतुख्‍यमंत्री बनने से गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभा सीटें खाली हो गई थीं। भाजपा ने उपेंद्र शुक्‍ला को गोरखपुर और केएस पटेल को फूलपुर सीट से अपना उम्‍मीदवार बनाया है। वहीं, पार्टी ने बिहार में अररिया लोकसभा सीट से प्रदीप सिंह को मैदान में उतारने का फैसला किया है, जबकि भभुआ विधानसभा सीट से रिंकी पांडे भाजपा उम्‍मीदवार होंगी। राजद नेता तस्‍लीमुद्दीन के निधन के बाद अररिया लोकसभा सीट खाली हो गई थी। वर्ष 2014 में मोदी लहर के बावजूद भाजपा प्रत्‍याश्‍ाी प्रदीप सिंह चुनाव नहीं जीत सके थे। राजद प्रत्‍याशी ने उन्‍हें डेढ़ लाख से ज्‍यादा मतों से हराया था। भाजपा ने एक बार फिर से प्रदीप सिंह को ही अपना उम्‍मीदवार बनाया है। भाजपा के लिए उत्‍तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभा सीटें बहुत महत्‍वपूर्ण हैं। गोरखपुर सीट से मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ लगातार लोकसभा चुनाव जीतते रहे हैं। वहीं, फूलपुर की ऐतिहासिक सीट से केशव प्रसाद मौर्य ने जीत हासिल की थी। उपचुनावों के लिए 11 मार्च को मत डाले जाएंगे, जबकि 14 मार्च को काउंटिंग होगी।

BJP announces candidates for UP & Bihar By-Polls: KS Patel from Phoolpur & Upendra Shukla from Gorakhpur (UP), Rinky Pandey from Bhabua assembly & Pradeep Singh from Araria LS seat in Bihar.

— ANI (@ANI) February 19, 2018