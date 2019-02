Kashmir Pulwama Terror Attack: बीजद के एक विधायक ने पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के शहीद जवान मनोज कुमार बेहरा के अंतिम संस्कार के दौरान उनके एक रिश्तेदार के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की की। हालांकि विधायक ने मंगलवार को अपनी गलती के लिए माफी मांग ली। हालांकि उनके माफी मांगन से पहले तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था।

कौन हैं बीजद विधायक: दरअसल जिस बीजद विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उनका नाम है देबाशीष समनतरे। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बराबती-कटक के विधायक देबाशीष समनतरे ने माफी मांग ली। वीडियो में समनतरे शहीद के रिश्तेदार को धक्का देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बाद में विधायक ने इस पर माफी मांगी है।

कब हुई घटना: बता दें कि यह घटना कटक जिले के शहीद के पैतृक गांव रतनपुर में अंतिम संस्कार के दौरान हुई। शहीद जवान का रिश्तेदार उनके ताबूत के निकट गिर गया था। इस वाक्ये का वीडियो कैप्चर हो गया जो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

The insensitivity and inhumanity with which BJD MLA Debashish Samantaray treats the kin of braveheart Manoj Behera who made supreme sacrifice for the nation will make any patriot's blood boil. This deep-rooted arrogance and feudalistic mindset is what BJD is all about. SHAMEFUL! pic.twitter.com/dlvoSSU4oD

— Niranjan Patnaik (@NPatnaikOdisha) February 19, 2019