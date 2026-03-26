बिहार में अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े होने का झंझट खत्म होने जा रहा है। बिहार में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ‘BiharOne’ प्रोजेक्ट के जरिए सभी प्रमुख सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी में है। इस पहल के लागू होने के बाद आम नागरिक घर बैठे ही प्रमाण पत्र से लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी और तेजी से उठा सकेंगे।

‘BiharOne’ न सिर्फ सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि प्रशासन को भी आम लोगों के और करीब लाने का काम करेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर बिहार सरकार और आईटी कंपनी सीआईपीएल (CIPL) के बीच पटना के बेल्ट्रान भवन में करार हुए।

‘बिहार-वन’ को ‘गो-लाइव’ करने की समय सीमा जुलाई-2026 तय की गई है। यह परियोजना तकनीक के माध्यम से जीवन को सरल, तेज और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास है। इसके आने से लोगों को लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और न ही दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे।

एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में यह विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा, जिससे लोग अब घर बैठे ही सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। जो काम पहले दिनों या हफ्तों में होता था। अब वह कुछ ही समय में अधिक पारदर्शिता और सहजता के साथ पूरा किया जा सकेगा।

इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण है। BiharOne के जरिये किसान खेत से ही योजनाओं के लिए आवेदन करने में सक्षम होगा। छात्र बिना किसी देरी के प्रमाण पत्र हासिल कर पाएंगे। परिवार समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे।

इंडिया एआई समिट में बिहार सरकार और CIPL के बीच हुआ यह समझौता पटना शहर को तकनीक और नवाचार के केंद्र में तैयार कर रहा है। यही नहीं BiharOne प्रोजेक्ट के विस्तार से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

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