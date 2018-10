बिहार के छपरा में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। देर रात लड़की मेला देखकर लौट रही थी। घर के बाहर से ही उसका अपहरण कर गैंगरेप किया गया। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित किशोरी को महिला थाना की पुलिस ने मेडिकल जांच व इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा।

यहां के मकेर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग 9वीं की पढ़ाई करती है। शुक्रवार देर रात लड़की दशहरा का मेला देख कर लौट रही थी। इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। किशोरी के साथ गैंग रेप करने में पांच लोग शामिल बताये जाते हैं। पीड़ित किशोरी के परिजनों का आरोप है कि वह मेला देख कर घर लौट गयी। जिले के मकेर के फुलवरिया में दरिंदों गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने लड़की को उसके घर के बाहर से अपहरण किया था। लड़की को अगवा करने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया।

हालांकि इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और महिला थाना की पुलिस इसकी जांच कर रही है । महिला थानाध्यक्ष इंद्रा रानी ने किशोरी को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया था।

Bihar: Two men were arrested yesterday for allegedly raping a minor girl in Chhapra while she was returning to her home from a fair. pic.twitter.com/xdfOGf1YEZ

