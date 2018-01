बिहार: बीफ के शक में गोरक्षकों ने ट्रक ड्राइवर को पीटा, बंद फैक्टरी में हो रहा था बीफ भेजने का कारोबार

गोमांस पर गोरक्षकों का बवाल अब बिहार भी पहुंच चुका है। राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर में गोरक्षकों ने बुधवार को बीफ ले जाने के शक में एक ट्रक ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। टाइम्स नाऊ के मुताबिक एक रेफ्रिजेरेडेट ट्रक पर गोरक्षकों को शक हुआ तो उनलोगों ने उसे रोका फिर ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की। पूछताछ में ड्राइवर ने ट्रक में चावल लोड होने की बात की, इससे संतुष्ट नहीं होने पर गोरक्षकों ने ड्राइवर को गाड़ी से निकालकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में हंगामा होता देख पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने ट्रक कंटेनर से बड़ी मात्रा में मांस बरामद किया है लेकिन यह बीफ है या कोई और मीट इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। पुलिस ने मांस की जांच के लिए उसे फॉरेन्सिक लैब भेज दिया है। पुलिस ने इसके बाद बेला इंडस्ट्रियल एरिया के उस गोदाम पर भी छापा मारा है, जहां से ट्रक में मांस भर कर राज्य से बाहर भेजा जा रहा था।

पुलिस जांच में बेला फेज टू इंडस्ट्रियल एरिया से बड़े पैमाने पर बीफ कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। बंद पड़ी एक लेदर फैक्ट्री में जब जांच दल के लोग घुसे तो सभी चौंक गए। लेदर फैक्टरी के नाम पर वहां मीट पैकिंग का कारोबार चल रहा था। यहां से मीट पैक कर अलग-अलग राज्यों में भेजा जाता था। छानबीन में पता चला है कि यह फैक्टरी काफी लंबे समय से बंद पड़ी थी जो हाल ही में दोबारा शुरू हुई है। जिस ट्रक को बरामद किया गया है, उस पर हरियाणा का नंबर प्लेट लगा हुआ है। पुलिस में मामले में 48 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

Truck driver was beaten in Bihar's Muzzafarpur after allegations that he was carrying beef pic.twitter.com/ScvR7fX8B2

— TIMES NOW (@TimesNow) January 31, 2018