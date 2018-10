स्टेशन मास्टर को धमकी भरा खत, 10 दिन में पहुंचाओ 20 लाख, वर्ना उड़ा देंगे रेलवे जंक्शन

बिहार के गया जिले में रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को धमकी भरा पत्र मिला है। दावा किया जा रहा है कि ये पत्र नक्सलियों ने भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि अगर 10 दिनों के भीतर 20 लाख रुपये की लेवी नहीं भेजी गई तो स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा। हालांकि इस पत्र को रेलवे और रेलवे पुलिस ने पूरी तरफ से फर्जी बताया है। ये पत्र झारखंड के एक कांग्रेस नेता के लैटरपैड पर भेजा गया है। फिलहाल स्टेशन पर सुरक्षा इंतजाम चौकस कर दिए गए हैं।

दरअसल, गुरुवार (25 अक्टूबर) को देर रात गया स्टेशन के स्टेशन मास्टर को एक पत्र मिला। ये पत्र झारखंड के एक कांग्रेस नेता के लेटरहेड पर लिखा गया था। पत्र में पते के तौर पर अनंत कुमार सिन्हा, भाकपा माओवादी संगठन, झारखंड बरमासिया श्मशानघाट रोड गिरिडीह लिखा हुआ था। पत्र में दावा किया गया था कि अगर रेलवे ने 10 दिनों के भीतर 20 लाख रुपये की रंगदारी अदा नहीं की तो स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा। पत्र में ये भी धमकी दी गई कि रेलवे की मददगार गया पुलिस और झारखंड पुलिस कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि माओवादी पुलिसकर्मियों की हर तरह से मदद करते है। इस पत्र के मिलने के बाद स्टेशन मास्टर ने रेलवे थाने में नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

Bihar: Station Master of Gaya railway station received a threatening letter y’day demanding him to pay Rs 20 Lakh in 10 days or the station would be blown up, says ‘I talked to GRP, also informed Railway SP, SP Gaya, DM&Railway admn. It’s being investigated. Was offered security” pic.twitter.com/D9mLy0fagq

— ANI (@ANI) October 26, 2018