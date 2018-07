केंद्र के बाद अब बिहार में भी विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम भी कभी नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए नहीं होता है। बल्कि यह सरकार को जनता को जबाब देने के लिए भी होता है। सरकार की विफलता बताने के लिए होता है। यदि इस सत्र में ऐसा नहीं हो सका तो हम अगले सत्र में प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष एकजूट है। भाजपा की सरकार संविधान और गरीब विरोधी है। बिहार सुखाड़ से ग्रस्त है, लेकिन सरकार के पास कोई योजना नहीं है। मध्यप्रदेश से करार होने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा है।

We might bring it sometime. No Confidence motion is not always to take down the govt. Sometimes it’s for making govt provide answers to the public. If not in this session, we will try to bring it in the next session: Tejashwi Yadav, RJD on #NoConfidenceMotion against Bihar govt pic.twitter.com/afw46ApqDn

