तेज प्रताप की अचानक से तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत, अस्पताल में किया गया भर्ती

Bihar Minister Tej Pratap Yadav: बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव। (फोटो सोर्स: ANI)

आरजेडी नेता तेज प्रताप की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी तक आरजेडी ने या फिर लालू परिवार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बताया जा रहा है कि अचानक से तेज को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। उस शिकायत के बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी मिली है कि तेज प्रताप को कंकड़बाग स्थित मेडिवर्सल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उनके आवास के सबसे करीब यही अस्पताल था, ऐसे में उन्हें वहां एडमिट करवाया गया। अभी उनकी सेहत को लेकर अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। एक वीडियो जरूर सामने आया है जिसमें तेज प्रताप अस्पताल के बेड पर लेटे हुए हैं और एक डॉक्टर उनसे सवाल-जवाब कर रहे हैं। वैसे तबीयत खराब होने से कुछ घंटे पहले तक तेज प्रताप सोशल मीडिया पर भी सक्रिय थे और मीडिया के सामने राजनीतिक बयान भी जारी कर रहे थे। उनकी तरफ से विपक्षी एकजुटता को लेकर बड़ा बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जहां-जहां विपक्ष की बैठक होती है, वहां- वहां बीजेपी के शरीर में आग लगने लगती है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिए जाने का भी स्वागत किया। जोर देकर कहा गया कि जब भारत में रहते हैं तो नाम भी तो यहीं का रखा जाएगा।

