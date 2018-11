सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 नवंबर, 2018) को बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के प्रति अपनी नाराजगी पूर्व राज्य मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ्तार करने में नाकाम रहने पर जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के वकील से ये पूछा कि आखिर क्यों मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामले में सीबीआई की छापेमारी के दौरान मंजू वर्मा के घर से हथियार बरामद होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया? बता दें कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में दुष्कर्म कांड के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस मदन बी. लोकुर ने कहा,”बहुत खूब! कैबिनेट मंत्री (मंजू वर्मा) फरार थीं, बहुत खूब! ये कैसे हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री फरार हों और किसी को ये पता न हो कि वे कहां हैं? आप इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री लापता हो जाए। बस बहुत हुआ।”

“We are quite shocked that former cabinet minister can not be traced by the police for over a month. We would like the police to tell us that how such an important person is not traceable. Director General of Police to appear before us,”says SC & posts the matter for November 27 https://t.co/hDavRwL3pb

