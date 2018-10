बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शेल्टर होम की सच्चाई जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को खूब लताड़ा। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा, “सिर्फ यदि वह (मंजू वर्मा) एक कैबिनेट मंत्री हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे नियम-कानून से उपर उठ चुकी हैं। पूरा मामला बहुत ही ज्यादा संदिग्ध है। जब मंजू वर्मा के खिलाफ इतने सारे रिपोर्ट हैं, तो उन्हें अबतक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यह बहुत ही ज्यादा हो रहा है। किसी को कानून की चिंता नहीं है।” कोर्ट ने बिहार पुलिस से 31 अक्टूबर तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने शेल्टर होम केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को भागलपुर जेल से पंजाब के पटियाला स्थित हाई-सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर करने के आदेश दिए। बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायंस की आॅडिट रिपोर्ट के बाद मुजफ्फरपुर स्थित शेल्टर होम में रह रही लड़कियों के साथ यौनशोषण मामले का खुलासा हुआ था।

Muzaffarpur Shelter Home case: SC tells Bihar govt, “Just because she (Bihar minister Manju Verma) happens to be cabinet minister doesn’t make her above the law. The whole thing is highly suspicious. Why has she not been arrested? It’s too much. Nobody is bothered about the law.”

